Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann überquert mit Fahrrad trotz geschlossener Halbschranke und roter Ampel Bahnübergang und wird von Lok erfasst

Jockgrim (ots)

Am Montagmorgen, den 17. November 2025 gegen 5:15 Uhr kam es am Bahnübergang in Jockgrim zu einem schweren Unfall. Ein Fahrradfahrer ignorierte trotz geschlossener Halbschranke, rotem Lichtsignal und akustischer Warnsignale die Sicherungseinrichtungen des Bahnübergangs und überquerte die Gleise. Dabei wurde der Mann von einer herannahenden Lok erfasst und schwer verletzt. Trotz seiner Verletzungen konnte er selbstständig den Notruf absetzen. Er wurde anschließend durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 43-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

