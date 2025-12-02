LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

Greiz (ots) - Greiz. Am 28.11.2025 gegen 18:46 Uhr kam es an der Einmündung Waldhausstraße und Pohlitzplatz zur Kollision zweier Fahrzeuge. Als ein 19-jähriger Fahrer den Pohlitzplatz befuhr und nach Links abbiegen wollte, missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines 59-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher ...

