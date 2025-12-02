PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 01.12.2025 gegen 17:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen 52-Jährigen in der Friedrich-Engels-Straße in Zeulenroda einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Cliptütchen mit Methamphetamin aufgefunden. Die Droge wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

