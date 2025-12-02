LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 01.12.2025 gegen 17:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen 52-Jährigen in der Friedrich-Engels-Straße in Zeulenroda einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Cliptütchen mit Methamphetamin aufgefunden. Die Droge wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (BF)
