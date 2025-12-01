Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mädchen bedroht und Handy erpresst - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Eine 11-Jährige wurde am Dienstagmorgen (25.11.2025) gegen 07:20 Uhr auf ihrem Schulweg von einem unbekannten, komplett schwarz gekleideten Täter in der Keplerstraße (Gewerbegebiet) angehalten. Dieser forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Mobiltelefons. Das Mädchen übergab das Telefon, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Die Schülerin blieb unverletzt und informierte nach Ankunft in der Schule eine Mitarbeiterin, welche die Polizei von diesem Vorfall in Kenntnis setzte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Trotz umfangreicher Schritte konnte bisher kein Tatverdächtiger identifiziert werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die im Bereich Keplerstraße verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Aktenzeichen: 0306485/2025) (SR)

