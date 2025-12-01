PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mädchen bedroht und Handy erpresst - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera. Eine 11-Jährige wurde am Dienstagmorgen (25.11.2025) gegen 07:20 Uhr auf ihrem Schulweg von einem unbekannten, komplett schwarz gekleideten Täter in der Keplerstraße (Gewerbegebiet) angehalten. Dieser forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Mobiltelefons. Das Mädchen übergab das Telefon, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Die Schülerin blieb unverletzt und informierte nach Ankunft in der Schule eine Mitarbeiterin, welche die Polizei von diesem Vorfall in Kenntnis setzte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Trotz umfangreicher Schritte konnte bisher kein Tatverdächtiger identifiziert werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die im Bereich Keplerstraße verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Aktenzeichen: 0306485/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:53

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletztem

    Greiz (ots) - Greiz. Am 28.11.2025 gegen 18:46 Uhr kam es an der Einmündung Waldhausstraße und Pohlitzplatz zur Kollision zweier Fahrzeuge. Als ein 19-jähriger Fahrer den Pohlitzplatz befuhr und nach Links abbiegen wollte, missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines 59-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:52

    LPI-G: Unfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

    Gera (ots) - Gera. Am 29.11.2025 gegen 15:20 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Autofahrer in der Clara-Zetkin-Straße mit einem Verkehrszeichen, nachdem er einem abbremsenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, konnte jedoch im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Ein vorläufiger Drogentest deutete auf Betäubungsmittelkonsum hin. Ob der Fahrer bereits ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:52

    LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Gera (ots) - Gera. Am 30.11.2025 gegen 15:50 Uhr kollidierten in der Gessentalstraße zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Ein 75-jähriger Fahrer befuhr die Gessentalstraße in Richtung Wintergarten und missachtete ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer 86-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenprall wurde die 86-Jährige schwer verletzt in ein naheliegender Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursache wurde leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren