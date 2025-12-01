LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gera (ots) - Gera. Am 30.11.2025 gegen 01:18 Uhr kam es in einem Lokal am Puschkinplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem bislang unbekannten Lokalbesucher. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde hierbei unter anderem mehrfach geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ein ...

