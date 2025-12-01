LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Gera (ots)
Gera. Am 30.11.2025 gegen 15:50 Uhr kollidierten in der Gessentalstraße zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Ein 75-jähriger Fahrer befuhr die Gessentalstraße in Richtung Wintergarten und missachtete ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer 86-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenprall wurde die 86-Jährige schwer verletzt in ein naheliegender Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursache wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt weiterhin zum Unfall. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell