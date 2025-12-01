LPI-G: Versuchter Einbruch in Gartenlaube
Altenburg (ots)
Altenburg. Zwischen dem 21.11. und 28.11.2025 versuchten Unbekannte, eine Gartenlaube in der Albert-Einstein-Straße gewaltsam zu öffnen. Dabei entstand ein geschätzter Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Eine Entwendung fand nach bisherigen Erkenntnissen nicht statt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 entgegen. (Aktenzeichen: 0310244/2025) (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell