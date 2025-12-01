Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung an Bushaltestelle

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 28.11.2025 gegen 22:00 Uhr kam es an der Bushaltestelle in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen im Alter von 58 und 38 Jahren durch bislang unbekannte Täter beleidigt und geschubst wurden. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Grund für das Handeln der Täter ist derzeit noch nicht sicher und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Aktenzeichen: 0310545/2025) (SR)

