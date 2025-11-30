PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Joint und Auto passen nicht zusammen

Gera (ots)

Gera - Gleich zwei Fahrzeugführer müssen aufgrund ihres Cannabiskonsums mit teuren behördlichen Konsequenzen rechnen. Zunächst fiel ein 31jähriger Herr am Nachmittag des 29.11.2025 mit einem positiven Drogentest auf THC auf. In den frühesten Morgenstunden des 30.11.2025 wiederholte sich dieser Befund dann in der Verkehrskontrolle eines 41jährigen Herrn im Stadtgebiet Gera. Beiden gemein war die Angabe in zeitlicher Nähe zur Fahrt mit ihren Pkw einen Joint konsumiert zu haben. Ferner wurde mit beiden eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Darüber hinaus konnte der 41jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorweisen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

