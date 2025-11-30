Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Joint und Auto passen nicht zusammen

Gera (ots)

Gera - Gleich zwei Fahrzeugführer müssen aufgrund ihres Cannabiskonsums mit teuren behördlichen Konsequenzen rechnen. Zunächst fiel ein 31jähriger Herr am Nachmittag des 29.11.2025 mit einem positiven Drogentest auf THC auf. In den frühesten Morgenstunden des 30.11.2025 wiederholte sich dieser Befund dann in der Verkehrskontrolle eines 41jährigen Herrn im Stadtgebiet Gera. Beiden gemein war die Angabe in zeitlicher Nähe zur Fahrt mit ihren Pkw einen Joint konsumiert zu haben. Ferner wurde mit beiden eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Darüber hinaus konnte der 41jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorweisen.

