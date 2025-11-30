PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Alkoholfahrt mit Pkw

Nobitz (ots)

Am Sonntag, 30.11.2025 gegen 01:45 Uhr, führten Polizeibeamte der PI Altenburger Land im Bereich der Peniger Straße bei einem 52-jährigen Opel-Fahrer eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Einfluss von 0,64 Prommille mit seinem Pkw unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn die entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

