Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken verunfallt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Morgen des 30.11.2025 befuhr ein 62-Jähriger Fahrer eines Pkw VW die Friedrich-Engels-Straße in Zeulenroda. Hierbei kollidiert er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit dem geparkten Fahrzeug eines Anwohners. Der Fahrer versuchte noch, sich vom Unfallort zu entfernen, konnte aber durch aufmerksame Zeugen verfolgt und in der Folge durch hinzugerufene Polizeibeamte der PI Greiz gestellt werden. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,68 Promille. Das Fahrzeug des Fahrers wurde zur Beweissicherung sichergestellt und er wurde zur Entnahme einer Blutprobe ins Klinikum Greiz gebracht. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren und eine hohe Reparaturrechnung. Anwohner welche den Vorfall wahrgenommen haben und Angaben zum Fahrer machen können melden sich bitte bei der PI Greiz unter der öffentlichen Einwahl. -FS-

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

