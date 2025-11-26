Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto überschlug sich ++ Winsen - Vorfahrt missachtet ++ Tostedt - Sachbeschädigungen am Christkindlmarkt

Salzhausen (ots)

Auto überschlug sich

Am Toppenstedter Kirchweg ist gestern, 25.11.2025, gegen 21:35 Uhr, der Fahrer eines Ford mit einem auf der Gegenfahrbahn geparkten Opel zusammengestoßen. Der Ford überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf der Dachfläche liegen. Der geparkte Wagen wurde durch den Zusammenstoß auf den Gehweg geschoben.

Zeugen alarmierten die Polizei. Der Fahrer des Ford entfernte sich allerdings vor Eintreffen der Rettungskräfte zu Fuß vom Unfallort. Er wurde später in der Nähe von Beamten angetroffen. Da es Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung gab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Da der 37-jährige sich bei dem Unfall verletzt hatte, blieb er zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 23.000 EUR.

Winsen - Vorfahrt missachtet

Auf der Osttangente kam es gestern, 25.11.2025, an der Einmündung Schirwindter Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8 Uhr wollte eine 36-jährige Frau mit ihrem Toyota von der Osttangente nach rechts in die Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines 24-jährigen Radfahrers, der parallel zur Osttangente die Einmündung querte. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Tostedt - Sachbeschädigungen am Christkindlmarkt

In der Nacht zu Montag, 24.11.2025, haben Unbekannte den Aufbau des Christkindlmarkts an der Straße Am Sande beschädigt. Die Täter brachen eine Tür eines Verkaufstandes aus der Verankerung und rissen einige zur Dekoration in den Boden gesetzte Tannenbäume aus den Halterungen.

Die Polizei Tostedt sucht Zeugen, die dazu Angaben machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04182 404270.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell