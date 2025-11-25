Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erst zusammen getrunken, dann zugeschlagen - 53-jähriger Mann in Untersuchungshaft ++ Neu Wulmstorf - Pedelec aus Schaufenster gestohlen ++ Buchholz - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Hittfeld (ots)

Erst zusammen getrunken, dann zugeschlagen - 53-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Am 23.11.2025, gegen 15 Uhr, wurde die Polizei zu einem bereits laufenden Rettungsdiensteinsatz auf einem Lkw-Parkplatz eines Firmengeländes an der Werkstraße hinzugerufen. Bei der Versorgung eines 58-jährigen Lkw-Fahrers, der nicht ansprechbar in der Koje seines Lkw gelegen hatte, hatten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Mann zuvor durch Schläge verletzt worden sein könnte.

Im Zuge der ersten Ermittlungen bekamen die Polizisten Hinweise auf einen 53-jährigen Mann, ebenfalls Lkw-Fahrer, der auf den 58-Jährigen eingeschlagen haben soll. Spuren, die in seinem Lkw gesichert wurden, erhärteten den Verdacht. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der verletzte 58-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er befindet sich nach wie vor in kritischem Gesundheitszustand.

Am Sonntag und am Montag wurden zahlreiche Personen, die das Wochenende ebenfalls auf dem Lkw-Parkplatz verbracht hatten, als Zeugen vernommen. Demnach hatten der Beschuldigte und das spätere Opfer am Freitagabend und frühen Samstagmorgen erhebliche Mengen Alkohol konsumiert. Im weiteren Verlauf war es dann im Lkw des 53-Jährigen zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 58-Jährige war hierbei offenbar mehrfach geschlagen worden und in der Folge aus dem Führerhaus gefallen. Kollegen brachten den Mann in seinen eigenen Lkw. Nachdem sich der Gesundheitszustand des 58-Jährigen am Sonntag merklich verschlechterte, riefen Kollegen schließlich den Rettungsdienst.

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat am Montag einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungsaftbefehls wegen versuchten Totschlags gestellt. Am Amtsgericht Lüneburg wurde dem 53-Jährigen, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, der Haftbefehl verkündet. Anschließend brachten Beamte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Neu Wulmstorf - Pedelec aus Schaufenster gestohlen

In der Liliencronstraße kam es am Montag, 24.11.2025, zu einem Diebstahl aus einem Schaufenster eines Autohauses. Gegen 22:45 Uhr warfen die Täter mit einem Stein das Schaufenster ein und ergriffen ein darin ausgestelltes Pedelec. Da das Fahrrad aber zusätzlich mit einem massiven Schloss gesichert war, mussten es die Täter tragen. Dies wurde Ihnen offenbar zu viel. Noch im Nahbereich ließen Sie das rund 4.500 Euro teure Fahrrad zurück.

Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Buchholz - Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Bremer Straße zur B 75 kam es am Montag, 24.11.2025 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6:45 Uhr wollte eine 45-jährige Frau mit ihrem VW Golf in die Bundesstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 53-jährigen Mannes, der mit seinem VW Crafter auf der Bundesstraße unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell