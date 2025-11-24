Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gerüchte über mutmaßlichen Amoklauf stellten sich als haltlos heraus ++ Buchholz - Kupferkabel gestohlen ++ Heidenau - Trunkenheitsfahrt

Gerüchte über mutmaßlichen Amoklauf stellten sich als haltlos heraus

Am Freitag, 21.11.2025, erhielt die Polizei eine Meldung über Gerüchte zu einem möglichen Amoklauf an einer Schule in Buchholz. Die beteiligten Schulleitungen und die Polizei traten unmittelbar in den Austausch. Ermittlungen wurden durchgeführt. Wie sich noch am Freitag herausstellte, waren die Mutmaßungen haltlos. Eine konkrete Gefahrensituation bestand und besteht nicht.

Buchholz - Kupferkabel gestohlen

In der Nacht zu Sonntag, 23.11.2025, in der Zeit zwischen 22:40 Uhr und 9:30 Uhr, sind Diebe in die Lagerhalle einer Firma an der Brauerstraße eingebrochen. Die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt. Anschließend entwendeten sie mehrere Kupferkabel und verschwanden damit. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Heidenau - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 23.11.2025, gegen 16:50 Uhr, meldete ein Zeuge einen PKW, der von Wüstenhöfen in Richtung Heidenau in sehr unsicherer Fahrweise geführt wurde. Nach Beschreibung des Zeugen schnitt das Fahrzeug mehrfach Kurven, beschleunigte und bremste immer wieder.

Beamte konnten den Wagen in Heidenau feststellen. Dessen Halter, ein 29-jähriger Mann, stritt vehement ab, das Fahrzeug gefahren zu haben. Die Beschreibung passte allerdings. Der Mann war stark alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Bei dem 29-Jährigen fanden die Beamten noch einen Teleskopschlagstock. Diesbezüglich wurde ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Schlagstock sowie der Führerschein wurden beschlagnahmt.

