Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seniorin bestohlen ++ Buchholz - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Seniorin bestohlen

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 11:30 Uhr, klingelten ein Mann und eine Frau in der Straße Alter Kirchweg an der Wohnungstür einer 90-Jährigen. Das Duo gab an, die Zähler an den Heizkörpern ablesen zu müssen, und betrat die Wohnung.

Während die Frau die Seniorin im Gespräch ablenkte, entwendete der Mann im Schlafzimmer unbemerkt Schmuck aus einem Schrank. Unmittelbar danach verschwanden die beiden wieder.

Das Duo wird wie folgt beschrieben:

Der Mann war sehr groß und auffällig schlank. Er hatte kurze, dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Lederjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Er war schätzungsweise 55 Jahre alt.

Die Frau war etwa 170 cm groß und schlank. Sie trug kurzes Haar und war mit einem grau-beigen Mantel bekleidet. Sie war zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Buchholz - Einbrüche in Einfamilienhäuser

In der Klaus-Groth-Straße sind Diebe am Donnerstag, 20.11.2025, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter hatten hierzu eine Terrassentür geöffnet. Sie erbeuteten Bargeld.

Im Theodor-Storm-Weg ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr. Die Täter klettert en auf der Rückseite des Einfamilienhauses mittels einer Leiter auf das Dach und hebelten ein Dachflächenfenster auf. Hierdurch stiegen sie ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten vermutlich Schmuck und Bargeld.

In beiden Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hinweise unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell