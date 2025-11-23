Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 21.11.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Buchholz i.d.N. - Mehrere Wohnungseinbrüche

Am Freitag kam es im Bereich Buchholz zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Tatbetroffen waren dabei u.a. die Straßen Borkweg und Wiesenstraße. Die Tatzeiträume erstreckten sich auf ca. 14:00 Uhr bis 22:20 Uhr. Die bisher unbekannte Täterschaft gelangte durch Aufhebeln von Türen in die Wohnhäuser und konnte nach den Taten unerkannt flüchten.

Auch in der Heimgartenstraße kam es am frühen Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr zu einem Einbruchsversuch durch Aufhebeln einer Tür. Die bisher unbekannten Täter wurden bei der Tatausführung jedoch bemerkt und flüchteten anschließend ebenfalls unerkannt.

In der Buchholzer Landstraße kam es im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag zu einem Wohnungseinbruch, bei dem die unbekannte Täterschaft eine Tür aufhebelte.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 zu melden.

++ Buchholz i.d.N. - Streit eskalierte

Am Samstagabend gegen 23:40 Uhr eskalierte ein Streit in der Soltauer Straße in Höhe eines dortigen Supermarktes. Ein 24-Jähriger Passant wurde vom Beifahrer eines vorbeifahrenden Fahrzeugs (schwarzer SUV) heraus angesprochen, woraus ein Streitgespräch entstand. Zwei Fahrzeuginsassen stiegen daraufhin aus, schlugen dem Fußgänger ins Gesicht und forderten Geld. Nachdem der 24-Jährige Bargeld aushändigte und sich ein weiteres Fahrzeug der Örtlichkeit näherte, verließen die Täter die Örtlichkeit unerkannt mit dem genutzten Pkw. Das Opfer wurde leicht verletzt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 zu melden.

++ Buchholz i.d.N. - Illegale Müllentsorgung

Am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr wurde durch Spaziergänger im Bereich der Bendestorfer Straße im Kleckerwald nahe einer dortigen Kurve eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Unbekannte Täter entsorgten diverse Dämmplatten. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 oder bei der Stadt Buchholz zu melden.

++ Winsen (Luhe) - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch die Polizei ein Transporter im Ortsteil Borstel kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 41-Jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein in der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++ Winsen (Luhe) - Verstoß gegen das KCanG

Als Beamte der Polizei Winsen (Luhe) am Samstagnachmittag die Bahnhofstraße bestreiften, wurden sie Zeugen von einer Drogenübergabe. Ein 24-Jähriger und ein 58-Jähriger wurden daraufhin kontrolliert. Neben Bargeld wurden u.a. Cannabis und Medikamente bei den Personen festgestellt. Es sind entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet worden.

++ Stelle - Pkw mit gefährlichen Mängeln

In der Nacht zu Sonntag ist gegen 00:30 Uhr ein 20-Jähriger in seinem BMW in Stelle kontrolliert worden. Die Beamten stellten am Fahrzeug mehrere Mängel und Umbauten fest, welche nicht den Vorgaben entsprachen. Die Fahrt endete in der Nacht für den 20-Jährigen. Er muss vor der Weiterfahrt zunächst die Mängel beheben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

++ Winsen (Luhe) - Einbruch in Pkw

Zwischen Freitag (ca. 21:00 Uhr) und Samstagnachmittag ist durch Unbekannte eine Schiebetür eines abgestellten Mercedes Vito im Viehhallenweg aufgebrochen worden. Aus dem Pkw ist ein Werkzeugkoffer entwendet worden. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 6000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden.

++ Seevetal/Over - PKW-Brand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr in der Straße Overblock zum Brand eines geparkten Pkw. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Hinweise zu Beobachtungen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter der Rufnummer 04105-6200 entgegen.

++ Seevetal/Maschen - Mehrere Pkw-Aufbrüche

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ist es zu Aufbrüchen mehrerer PKW in der Straße Brunskamp gekommen. An den betroffenen Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen, Zielrichtung scheint der Diebstahl von Werkzeugen gewesen zu sein. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeikommissariat Seevetal unter der Rufnummer 04105-6200 zu melden.

++ BAB 1 - Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr

Am Freitag 21.11.2025 wurde gegen 16:30 ein 55-jähriger Fahrzeugführer auf der A1 in Höhe des Maschener Kreuzes festgestellt und durch Beamte der Autobahnpolizei kontrolliert. Die Beamten konnten bei dem Mann starken Alkoholgeruch feststellen. Zusätzlich wirkte er verwirrt und orientierungslos. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell