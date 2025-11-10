Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Arbeitsunfall bei Erntearbeiten in Schwechow

Schwechow/Pritzier (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in Schwechow bei Pritzier ist am heutigen Vormittag ein 37-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen soll der Steiger der selbstfahrenden Arbeitsmaschine gegen 10:45 Uhr während Erntearbeiten auf einer Obstplantage in eine Überspannungsleitung geraten sein. Durch den daraus resultierenden Kurzschluss erlitt der polnische Arbeiter, der sich neben der Arbeitsmaschine befand, schwerste Verbrennungen und wurde ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die Arbeitsmaschine fing Feuer und brannte vollständig aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Ein Techniker des örtlichen Energieversorgers war ebenfalls vor Ort, um die beschädigte Oberleitung zu überprüfen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen.

