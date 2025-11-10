Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter brechen in mehrere Bootsschuppen eines Angelvereins in Kavelstorf im Landkreis Rostock ein

Kavelstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Vermeintlich im Zeitraum vom 05.11. bis 07.11.2025 haben sich laut vorliegender Angaben unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu insgesamt 12 Schuppen eines Angelvereins in Kavelstorf verschafft und hier gemäß Angabe der betroffenenen Eigentümer u.a. Werkzeuge sowie Angelzubehör im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro entwendet. Zur Mittagszeit des 07.11.2025 Uhr sei einer der Mitglieder des Vereins auf den Einbruch aufmerksam geworden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell