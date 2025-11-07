Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Wismar

Wismar (ots)

Am Freitagabend kam es in Wismar zu einem Brand einer Gartenlaube was zu einem geschätzten Schaden von 10.000 Euro führte. Gegen 21:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in einer Kleingartenanlage "Am Torney" in Wismar-Nord in einer Gartenparzelle eine Laube brennt. Zur Bekämpfung des Feuers kamen 28 Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr sowie Freiwilliger Feuerwehren zum Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten am Brandort erste Spuren. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

