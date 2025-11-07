PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Wismar

Wismar (ots)

Am Freitagabend kam es in Wismar zu einem Brand einer Gartenlaube was
zu einem geschätzten Schaden von 10.000 Euro führte.
Gegen 21:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in einer 
Kleingartenanlage "Am Torney" in Wismar-Nord in einer Gartenparzelle 
eine Laube brennt.
Zur Bekämpfung des Feuers kamen 28 Kameraden der Wismarer 
Berufsfeuerwehr sowie Freiwilliger Feuerwehren zum Einsatz.
Die Brandursache ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. 
Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten am Brandort erste Spuren. 
Der Brandort wurde beschlagnahmt.
Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen 
Brandstiftung.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 22:32

    POL-HRO: Drei beschädigte Pkw nach Reifenplatzer auf der BAB 24 bei Wittenburg

    Wittenburg (ots) - Gegen 19:35 Uhr kam es heute auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor der Raststätte "Wittenburger Land" zu einem Unfall mit mehreren beschädigten Pkw. Hier platzte zuvor der linke hintere Reifen eines Sattelaufliegers. In der weiteren Folge fuhren drei nachfolgende Pkw in die Reifenteile und wurden dadurch ebenfalls beschädigt. Insgesamt ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:24

    POL-HRO: Einbruch in Juweliergeschäft in der Rostocker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

    Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen eines Einbruchs in ein Juweliergeschäft in der Rostocker Innenstadt aufgenommen. Ein Mitarbeiter stellte am heutigen Vormittag den Einbruch fest und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am heutigen Freitag, den 07.11.2025, in der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:12

    POL-HRO: Polizei warnt vor gefälschten Rezepten

    Rostock/Wismar/Sternberg/Teterow (ots) - In den letzten Tagen ist es im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock durch unbekannte Täter vermehrt zu betrügerischen Vorfällen im Zusammenhang mit gefälschten ärztlichen Rezepten gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die noch unbekannten Täter in verschiedenen Apotheken versucht haben, ein gefälschtes Rezept einzulösen. So wurde die Polizei am gestrigen Tag zu vier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren