POL-HRO: Einbruch in Juweliergeschäft in der Rostocker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen eines Einbruchs in ein Juweliergeschäft in der Rostocker Innenstadt aufgenommen. Ein Mitarbeiter stellte am heutigen Vormittag den Einbruch fest und informierte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am heutigen Freitag, den 07.11.2025, in der Zeit zwischen 00:45 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam in das Geschäft in der Langen Straße 36 ein. Im Inneren des Geschäfts entwendeten die Täter Schmuck und beschädigten mehrere Vitrinen. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entfernte sich mindestens eine der dunkel gekleideten Personen mittels eines Miet-E-Scooters in Richtung Stadthafen.

Der genaue Stehl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst kam zu Einsatz und sicherte Spuren die nun ausgewertet werden müssen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die sich in der Tatnacht im Bereich der Langen Straße aufgehalten haben und verdächtige Personen oder Personenbewegungen beobachtet haben. Wer kann Angaben machen, die zur Tataufklärung hilfreich sein könnten.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 49916-1616 entgegen. Zudem können sich Hinweisgeber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de nutzen.

