Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei beschädigte Pkw nach Reifenplatzer auf der BAB 24 bei Wittenburg

Wittenburg (ots)

Gegen 19:35 Uhr kam es heute auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor der Raststätte "Wittenburger Land" zu einem Unfall mit mehreren beschädigten Pkw. Hier platzte zuvor der linke hintere Reifen eines Sattelaufliegers. In der weiteren Folge fuhren drei nachfolgende Pkw in die Reifenteile und wurden dadurch ebenfalls beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle, Beräumung der Reifenteile von der Fahrbahn und zum Räderwechsel am Sattelauflieger musste die Lastspur in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Insassen in den Fahrzeugen blieben unverletzt. Nach der Unfallaufnahme konnten alle Pkw und nach dem Reifenwechsel auch die Sattelzugkombination ihre Fahrten fortsetzen. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell