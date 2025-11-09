PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht zwei Unfälle in Schwaan

Schwaan (ots)

Am Samstagabend verursachte ein alkoholisierter Dacia-Fahrer gleich 
zwei Unfälle in der Ortslage Schwaan wodurch ein Gesamtschaden von 
fast 20.000 Euro entstanden ist.
Zunächst befuhr der 68-Jährige laut Zeugenangaben gegen 19:40 Uhr die
Mühlenstraße in Richtung des Schwaaner Pferdemarktes. Auf dieser 
Strecke kam der Dacia-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und 
kollidierte mit der Gehwegbegrenzung. Daraufhin setzte dieser 
unerlaubt seine Fahrt fort ohne die Aufnahme des Unfalls zu 
ermöglichen. In der weiteren Folge befuhr der 68-Jährige die Laager 
Straße in Richtung Niendorf. Nach einer Rechtskurve missachtete der 
Mann das Rechtsfahrgebot auf der Bahnbrücke und kollidierte frontal 
mit einem entgegenkommenden BMW. Beide Fahrzeuge waren nach dem 
Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.
Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt lehnte jedoch 
eine medizinische Behandlung ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest 
ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2,08 Promille. 
Nachfolgend wurde eine Blutprobenentnahme im Bützower Klinikum 
realisiert und die Weiterfahrt untersagt.
Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 13 bis 
21:30 Uhr voll gesperrt werden.
Der 68-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des 
Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und des unerlaubten Entfernens 
vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

