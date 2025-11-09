Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht zwei Unfälle in Schwaan

Schwaan (ots)

Am Samstagabend verursachte ein alkoholisierter Dacia-Fahrer gleich zwei Unfälle in der Ortslage Schwaan wodurch ein Gesamtschaden von fast 20.000 Euro entstanden ist. Zunächst befuhr der 68-Jährige laut Zeugenangaben gegen 19:40 Uhr die Mühlenstraße in Richtung des Schwaaner Pferdemarktes. Auf dieser Strecke kam der Dacia-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Gehwegbegrenzung. Daraufhin setzte dieser unerlaubt seine Fahrt fort ohne die Aufnahme des Unfalls zu ermöglichen. In der weiteren Folge befuhr der 68-Jährige die Laager Straße in Richtung Niendorf. Nach einer Rechtskurve missachtete der Mann das Rechtsfahrgebot auf der Bahnbrücke und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2,08 Promille. Nachfolgend wurde eine Blutprobenentnahme im Bützower Klinikum realisiert und die Weiterfahrt untersagt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 13 bis 21:30 Uhr voll gesperrt werden. Der 68-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell