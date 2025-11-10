PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw fährt auf BAB 20 bei Satow auf Sattelzug auf

Satow (ots)

Gegen 02:00 Uhr kam es am frühen Montagmorgen auf der BAB 20 ca. 
sechs Kilometer hinter der Anschlussstelle Kröpelin in Fahrtrichtung 
Lübeck zu einem Auffahrunfall bei dem der Fahrer des 
unfallverursachenden Fahrzeugs verletzt wurde.
Der 20-jährige Fahrer eines VW befuhr die BAB 20 aus Richtung Rostock
kommend in Richtung Lübeck.
Etwa sechs Kilometer hinter der Anschlussstelle Kröpelin fuhr der 
VW-Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache auf einen 
vorausfahrenden Sattelzug auf.
Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer 
Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins 
Klinikum nach Wismar gebracht.
Ein durchgeführter Drogenvortest beim VW-Fahrer ergab ein positives 
Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Kokain. Es erfolgte 
anschließend die Entnahme einer Blutprobe im Klinikum.
Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen 
werden.
Zudem wurden bei dem Unfall etwa 20 Elemente der Außenschutzplanke 
beschädigt.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 04:30 Uhr beendet.
Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 10.000 Euro geschätzt.
Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren 
wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem 
Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

