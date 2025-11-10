PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt jugendlichen Fahrraddieb in Schwerin

Schwerin (ots)

Am zurückliegenden Wochenende stellten Polizeibeamte in der Schweriner Innenstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Die Einsatzkräfte trafen den Jugendlichen auf frischer Tat bei dem Versuch an, ein Fahrrad zu stehlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstagabend (08. Nov.) gegen 23 Uhr bemerkte eine polizeiliche Fußstreife im Bereich der Puschkinstraße eine Person, die an einem abgestellten Fahrrad hantierte. Die Beamten sprachen die Person an, woraufhin diese flüchtete. Im Bereich der Bischofstraße konnte der Jugendliche gestellt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 16-Jährigen.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

*Wenn keine anderslautende Erwähnung erfolgt ist, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

