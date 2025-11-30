LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Rositz (ots)
Am Freitag, 28.11.2025 gegen 14:15 Uhr, kam es im Bereich der K222 zwischen den Ortschaften Zschernitzsch und Rositz zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Mann verletzte sich leicht und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Straße kurzzeitig gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell