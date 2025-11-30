PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug völlig zerstört

Weida (ots)

Durch Unbekannte wurde das Fahrzeug eines 22-Jährigen, welches in der Quellenstraße in Weida auf Höhe des Parkplatzes abgestellt war, angegriffen und zerstört. Dabei wurde im Zeitraum vom 24.11.-29.11.2025 durch Unbekannte, die Front- und Heckscheibe eingeschlagen, alle Reifen zerstochen, eine Delle in die Tür des Fahrzeugs getrieben und der Lack zerkratzt. Hinweise auf einen Verursacher gibt es nicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Greiz zu melden oder den Kontaktbereichsbeamten von Weida zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 09:54

    LPI-G: Nötigung im Straßenverkehr

    Greiz (ots) - Am 29.11.2025 kam es in der Zeit von 12:45 Uhr - 14:00 Uhr mehrfach zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs in der August-Bebel-Straße in Greiz. Durch eine männliche Person wurde der Verkehr mehrfach angehalten, indem dieser auf die Fahrbahn trat, Fahrzeuge stoppte und Fahrer anschrie. Der Mann soll auch gegen Fahrzeuge getreten haben, damit diese anhielten. Der Mann wurde trotz Belehrung beim ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 09:52

    LPI-G: Ausgenutzt und Betrogen

    Greiz (ots) - Durch Betrüger wurde ein Ehepaar aus Greiz unter dem Vorwand, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt war am 28.11.2025 mehrfach durch verschiedene Nummern kontaktiert. Die Betrüger welche sich als Polizeidirektion Zwickau ausgaben, nutzen den Schock und die Hilflosigkeit der Eheleute dabei derart aus, dass diese an einen unbekannten Herrn einen fünfstelligen Geldbetrag in Goldmünzen zur Auslösung ihres Sohnes aus der Haft ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 16:56

    LPI-G: Übersehene Einsatzfahrt

    Gera (ots) - Freitag den 28.11.2025 gegen 13:35 Uhr kam es auf der Heeresbergstraße zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Hierbei befuhr ein 52jähriger Mann mit seinem PKW die Heeresbergstraße in Richtung der Zoitzbergstraße. Aufgrund eines sich auf einer Einsatzfahrt befindlichen Feuerwehrfahrzeuges musste jener bremsen. Ein 45 Jahre alter PKW Fahrer, welcher hinter dem 52jährigen folgte realisierte das Bremsmanöver zu spät. Hierdurch kam es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren