Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug völlig zerstört

Weida (ots)

Durch Unbekannte wurde das Fahrzeug eines 22-Jährigen, welches in der Quellenstraße in Weida auf Höhe des Parkplatzes abgestellt war, angegriffen und zerstört. Dabei wurde im Zeitraum vom 24.11.-29.11.2025 durch Unbekannte, die Front- und Heckscheibe eingeschlagen, alle Reifen zerstochen, eine Delle in die Tür des Fahrzeugs getrieben und der Lack zerkratzt. Hinweise auf einen Verursacher gibt es nicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Greiz zu melden oder den Kontaktbereichsbeamten von Weida zu informieren.

