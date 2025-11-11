Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Nürnberg gelöscht

Nürnberg (ots)

Die Feuerwehr Nürnberg hat am Montagabend einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hasstraße gelöscht.

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 alarmiert. Beim Eintreffen drang starker Rauch aus dem Keller des mehrgeschossigen Gebäudes. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung und kontrollierte die darüberliegenden Wohnungen auf Verrauchung.

Da die Hausversorgungsleitungen durch das Feuer beschädigt wurden, mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Das Haus war nicht mehr bewohnbar. Die weitere Unterbringung konnte über Hilfsorganisationen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr organisiert werden.

Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Nürnberg, Rettungsdienst, Betreuungsdienste der Hilfsorganisationen, die VAG Nürnberg und die Polizei.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zur Brandursache können seitens der Feuerwehr Nürnberg keine Angaben gemacht werden. [AT/SK]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell