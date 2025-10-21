Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Mehrere Personen bei Kellerbrand in Nürnberg-Wöhrd gerettet

Nürnberg (ots)

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Wöhrd hat die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mehrere Personen in Sicherheit gebracht.

Kurz nach 5:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg ein Notruf ein: Dichter Rauch im Treppenhaus der Georg-Strobel-Straße machte den Bewohnern die Flucht unmöglich. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Nürnberg, Einsatzführungsdienste, Rettungsdienst, Polizei und die N-ERGIE rückten an.

Beim Eintreffen drang starker Rauch aus dem Hauseingang, mehrere Personen standen an Fenstern und Balkonen. Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor und löschten den Brand im Keller. Insgesamt mussten 15 Menschen und ein Hund das Haus verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut und blieben unverletzt.

Der Rauch hatte sich vom Keller über den Treppenraum im gesamten Gebäude ausgebreitet. Dadurch war den Bewohnern der Fluchtweg versperrt. Nach den Löscharbeiten kontrollierte und belüftete die Feuerwehr alle Wohnungen. Wegen beschädigter Stromleitungen ist das Haus derzeit ohne Strom und nicht bewohnbar; die Bewohner kamen vorübergehend anderweitig unter. [AGB,SK,DK]

