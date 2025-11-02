Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Mutiges Handeln: Passantin zieht Mann aus der Pegnitz

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 15:00 Uhr, wurde ein Mann regungslos in der Pegnitz entdeckt. Eine Passantin, die zufällig vorbeikam, zögerte nicht. Sie stieg ins Wasser, ergriff den Mann und zog ihn ans Ufer.

Am 2. November 2025 alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie die Freiwillige Feuerwehr Laufamholz zu einem Wasserrettungseinsatz. Bei ihrem Eintreffen vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Mann bereits am Ufer, ermöglicht durch das beherzte Eingreifen der Passantin. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung und brachte den Patienten aus dem unbefestigten Uferbereich. Anschließend konnte der Mann in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Berufsfeuerwehr Nürnberg würdigt das selbstlose Handeln der Passantin ausdrücklich. Zugleich erinnert sie daran, dass Rettungsmaßnahmen stets umsichtig und unter Wahrung der eigenen Sicherheit erfolgen sollten. Dieser Einsatz zeigt eindrücklich, wie wertvoll Aufmerksamkeit, Mut und schnelle Reaktion sind. Die Feuerwehr Nürnberg ist dankbar, dass Menschen mit Herz und Courage bereit sind, anderen beizustehen und damit Leben retten. [VP,DK]

