Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Überfall

Greiz (ots)

Ein 37-Jähriger Deutscher war in der Nacht vom 29.11.2025 mit seiner Schwester auf dem Puschkinplatz als gegen 21:15 Uhr ein PKW Ford Fiesta mit Zwickauer Kennzeichen vor fuhr und auf Höhe des 37-Jährigen hielt. Unvermittelt stiegen drei männliche Personen aus dem PKW aus und begannen auf ihn einzuschlagen und einzutreten. In der weiteren Folge flüchten die drei Täter mit dem PKW in Richtung Reichenbach im Vogtland. Alarmierte Polizeikräfte aus Sachsen konnten das Fahrzeug jedoch nicht mehr feststellen. Der Verletzte erlitt diverse Gesichtsverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Greizer Krankenhaus gebracht. Zeugen welche den Vorfall wahrnahmen und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten die Polizei in Greiz unter Angabe des Aktenzeichens ST/0311229/2025 zu kontaktieren. -FS-

