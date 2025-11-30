PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Nächtliche Alkoholfahrt

Gera (ots)

Gera - In den ersten Stunden des 29.11.2025 fiel den Beamten ein 22jähriger Fahrzeugführer im Ortsteil Zwötzen auf. Im Rahmen der alsdann durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte sich auch der Verdacht auf Alkoholkonsum beim Fahrer. Mit 0,84 Promille stand dieser deutlich unter Alkoholbeeinflussung. Für den Fahrer endete die Fahrt nicht nur in Zwötzen und dieser musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Nun kommen auf diesen ein Führerscheinentzug sowie ein hohes dreistelliges Bußgeld zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren