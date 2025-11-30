PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tierische Flucht bis nach Sachsen

Gera (ots)

Ronneburg - Im wahrsten Sinne auf Trapp hielten, in den Morgenstunden des 29.11.2025, zwei Pferde die Beamten des Inspektionsdienstes Gera und der Polizeiinspektion Greiz. Aus einer Koppel im Bereich Großenstein brachen zuvor beide Tiere aus und wurden dann von mehreren Zeugen in der Ortslage Ronneburg wahrgenommen. Die Beamten aus Gera versuchten unverzüglich die Tiere zu finden jedoch waren diese im Galopp unterwegs und nicht mehr aufzufinden. Auch die Suche im Umland brachte zunächst nichts bis sich der nächste Zeuge von der Autobahn 4 meldete. Von hieraus führte die Route der Tiere von der Auffahrt Ronneburg, über Rückersdorf zur Bundesstraße 175 und schlussendlich bis nach Langenbernsdorf. Glücklicherweise konnten die Beamten hier zu den Tieren aufschließen und diese stoppen. Auch der Verkehr auf der Autobahn 4 musste kurzzeitig eingestellt werden. Von einem Glücksfall kann man sprechen da außer dem Außenspiegel eines Streifenwagens, beim Stoppen der Tiere, kein weiterer Schaden entstand. Auch den Pferden ging es trotz ihrem höchst gefährlichen und langen Ausflug gut und beide blieben ohne Verletzungen. Im Anschluss wurden die Tiere etwas verschwitzt aber nun vollkommen entspannt an ihre Halterin übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 11:05

    LPI-G: Joint und Auto passen nicht zusammen

    Gera (ots) - Gera - Gleich zwei Fahrzeugführer müssen aufgrund ihres Cannabiskonsums mit teuren behördlichen Konsequenzen rechnen. Zunächst fiel ein 31jähriger Herr am Nachmittag des 29.11.2025 mit einem positiven Drogentest auf THC auf. In den frühesten Morgenstunden des 30.11.2025 wiederholte sich dieser Befund dann in der Verkehrskontrolle eines 41jährigen Herrn im Stadtgebiet Gera. Beiden gemein war die Angabe ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:02

    LPI-G: Nächtliche Alkoholfahrt

    Gera (ots) - Gera - In den ersten Stunden des 29.11.2025 fiel den Beamten ein 22jähriger Fahrzeugführer im Ortsteil Zwötzen auf. Im Rahmen der alsdann durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte sich auch der Verdacht auf Alkoholkonsum beim Fahrer. Mit 0,84 Promille stand dieser deutlich unter Alkoholbeeinflussung. Für den Fahrer endete die Fahrt nicht nur in Zwötzen und dieser musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Nun kommen auf diesen ein Führerscheinentzug sowie ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:00

    LPI-G: Alkoholfahrt mit Pkw

    Nobitz (ots) - Am Sonntag, 30.11.2025 gegen 01:45 Uhr, führten Polizeibeamte der PI Altenburger Land im Bereich der Peniger Straße bei einem 52-jährigen Opel-Fahrer eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Einfluss von 0,64 Prommille mit seinem Pkw unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn die entsprechende Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren