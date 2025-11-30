Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tierische Flucht bis nach Sachsen

Gera (ots)

Ronneburg - Im wahrsten Sinne auf Trapp hielten, in den Morgenstunden des 29.11.2025, zwei Pferde die Beamten des Inspektionsdienstes Gera und der Polizeiinspektion Greiz. Aus einer Koppel im Bereich Großenstein brachen zuvor beide Tiere aus und wurden dann von mehreren Zeugen in der Ortslage Ronneburg wahrgenommen. Die Beamten aus Gera versuchten unverzüglich die Tiere zu finden jedoch waren diese im Galopp unterwegs und nicht mehr aufzufinden. Auch die Suche im Umland brachte zunächst nichts bis sich der nächste Zeuge von der Autobahn 4 meldete. Von hieraus führte die Route der Tiere von der Auffahrt Ronneburg, über Rückersdorf zur Bundesstraße 175 und schlussendlich bis nach Langenbernsdorf. Glücklicherweise konnten die Beamten hier zu den Tieren aufschließen und diese stoppen. Auch der Verkehr auf der Autobahn 4 musste kurzzeitig eingestellt werden. Von einem Glücksfall kann man sprechen da außer dem Außenspiegel eines Streifenwagens, beim Stoppen der Tiere, kein weiterer Schaden entstand. Auch den Pferden ging es trotz ihrem höchst gefährlichen und langen Ausflug gut und beide blieben ohne Verletzungen. Im Anschluss wurden die Tiere etwas verschwitzt aber nun vollkommen entspannt an ihre Halterin übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell