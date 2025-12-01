LPI-G: Trunkenheitsfahrt festgestellt
Altenburg (ots)
Nobitz. In der Nacht zum 30.11.2025 kontrollierten Polizeibeamte in der Peniger Straße einen 52-jährigen Pkw-Fahrer. Ein vorläufiger Atemalkoholtest deutete auf Alkoholeinfluss hin. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (SR)
