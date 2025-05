Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Feuerwehr löscht brennende Fahrzeuge in Tiefgarage Starke Rauchentwicklung - Mehrere PKW betroffen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bergheim (ots)

Bergheim - In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 00:50 Uhr zu einem größeren Brandeinsatz in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Otto-Hahn-Straße in Bergheim-Zieverich. Die Kreisleitstelle alarmierte zahlreiche Einheiten der Feuerwehr Bergheim. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Umgehend wurden Trupps unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in die Tiefgarage geschickt. Insgesamt zwei Pkw standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand, bei drei weiteren Fahrzeugen hatten sich Entstehungsbrände gebildet, und vier zusätzliche Pkw wurden durch die massive Hitzeentwicklung beschädigt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Einsatzkräfte löschten die betroffenen Fahrzeuge und deckten sie teilweise mit Schaum ab. Die Tiefgarage wurde anschließend intensiv belüftet, da sich der Rauch auch in eine Wohnung im betroffenen Objekt ausgebreitet hatte.

Im Einsatz waren über 30 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der ehrenamtlichen Einheiten Bergheim, Glesch/Paffendorf, Thorr, Oberaußem, Quadrath-Ichendorf und Ahe unter der Leitung von B-Dienst Reinhold Koch. Gegen 03:30 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell