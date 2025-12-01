PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung am Puschkinplatz

Gera (ots)

Gera. Am 30.11.2025 gegen 01:18 Uhr kam es in einem Lokal am Puschkinplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem bislang unbekannten Lokalbesucher. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde hierbei unter anderem mehrfach geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera unter 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (Aktenzeichen: 0311161/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

