LPI-G: Unfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Gera (ots)
Gera. Am 29.11.2025 gegen 15:20 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Autofahrer in der Clara-Zetkin-Straße mit einem Verkehrszeichen, nachdem er einem abbremsenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, konnte jedoch im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Ein vorläufiger Drogentest deutete auf Betäubungsmittelkonsum hin. Ob der Fahrer bereits zur Fahrt Drogen konsumierte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (SR)
