PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Gera (ots)

Gera. Am 29.11.2025 gegen 15:20 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Autofahrer in der Clara-Zetkin-Straße mit einem Verkehrszeichen, nachdem er einem abbremsenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, konnte jedoch im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Ein vorläufiger Drogentest deutete auf Betäubungsmittelkonsum hin. Ob der Fahrer bereits zur Fahrt Drogen konsumierte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:52

    LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Gera (ots) - Gera. Am 30.11.2025 gegen 15:50 Uhr kollidierten in der Gessentalstraße zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Ein 75-jähriger Fahrer befuhr die Gessentalstraße in Richtung Wintergarten und missachtete ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer 86-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenprall wurde die 86-Jährige schwer verletzt in ein naheliegender Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursache wurde leicht ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:51

    LPI-G: Körperverletzung am Puschkinplatz

    Gera (ots) - Gera. Am 30.11.2025 gegen 01:18 Uhr kam es in einem Lokal am Puschkinplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem bislang unbekannten Lokalbesucher. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde hierbei unter anderem mehrfach geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ein ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:51

    LPI-G: Trunkenheitsfahrt festgestellt

    Altenburg (ots) - Nobitz. In der Nacht zum 30.11.2025 kontrollierten Polizeibeamte in der Peniger Straße einen 52-jährigen Pkw-Fahrer. Ein vorläufiger Atemalkoholtest deutete auf Alkoholeinfluss hin. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren