Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kreisweiter Fahndungs- und Kontrolltag - Polizei Höxter überprüft über 30 Fahrzeuge

Kreis Höxter (ots)

Die Polizei Höxter hat einen kreisweiten Fahndungs- und Kontrolltag durchgeführt. Ziele der Maßnahmen waren insbesondere die Bekämpfung der Hauptunfallursachen sowie die Eindämmung der Eigentumskriminalität. Im gesamten Kreisgebiet richteten die Einsatzkräfte mehrere Kontrollpunkte ein und überprüften dabei über 30 Fahrzeuge. Bei fünf Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach sich zogen. Darüber hinaus ergaben sich im Rahmen der Kontrollen zwei Fälle von Sozialleistungsbetrug. Gegen die betroffenen Personen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei Höxter wird auch künftig derartige Kontrollaktionen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Straftaten konsequent zu verfolgen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

