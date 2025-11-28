POL-HX: Kreisweiter Fahndungs- und Kontrolltag - Polizei Höxter überprüft über 30 Fahrzeuge
Kreis Höxter (ots)
Die Polizei Höxter hat einen kreisweiten Fahndungs- und Kontrolltag durchgeführt. Ziele der Maßnahmen waren insbesondere die Bekämpfung der Hauptunfallursachen sowie die Eindämmung der Eigentumskriminalität. Im gesamten Kreisgebiet richteten die Einsatzkräfte mehrere Kontrollpunkte ein und überprüften dabei über 30 Fahrzeuge. Bei fünf Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach sich zogen. Darüber hinaus ergaben sich im Rahmen der Kontrollen zwei Fälle von Sozialleistungsbetrug. Gegen die betroffenen Personen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei Höxter wird auch künftig derartige Kontrollaktionen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Straftaten konsequent zu verfolgen./rek
