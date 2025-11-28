Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall am Stopp-Schild - eine Person leicht verletzt

Warburg (ots)

Am Donnerstag, 27. November, gegen 16:00 Uhr, kam es in Warburg zu einem Verkehrsunfall auf der Papenheimer Straße. Ein 31-jähriger Warburger befuhr mit seinem Skoda die Papenheimer Straße in Richtung B 252. Im Fahrzeug befanden sich außerdem eine 29-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von 10 und 6 Jahren. An der Kreuzung zur Bundesstraße 252 musste der Pkw verkehrsbedingt anhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 28-jähriger Lkw-Fahrer aus Brakel den stehenden Skoda und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Fahrer sowie die beiden Kinder blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung vorübergehend gesperrt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell