PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall am Stopp-Schild - eine Person leicht verletzt

Warburg (ots)

Am Donnerstag, 27. November, gegen 16:00 Uhr, kam es in Warburg zu einem Verkehrsunfall auf der Papenheimer Straße. Ein 31-jähriger Warburger befuhr mit seinem Skoda die Papenheimer Straße in Richtung B 252. Im Fahrzeug befanden sich außerdem eine 29-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von 10 und 6 Jahren. An der Kreuzung zur Bundesstraße 252 musste der Pkw verkehrsbedingt anhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 28-jähriger Lkw-Fahrer aus Brakel den stehenden Skoda und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Fahrer sowie die beiden Kinder blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung vorübergehend gesperrt./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:18

    POL-HX: Vermisster Senior wird gesucht - Polizei bitte um Hinweise

    Beverungen (ots) - Die Polizei Höxter sucht derzeit nach einem 80-jährigen Mann aus Beverungen-Wehrden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Senior wurde zuletzt am Dienstag, 18. November, gegen 17 Uhr in der Paradiesstraße fußläufig gesehen. Die aktuelle Bekleidung ist unbekannt. Der Mann ist etwa 170cm lang, schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren