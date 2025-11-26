Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisster Senior wird gesucht - Polizei bitte um Hinweise

Beverungen (ots)

Die Polizei Höxter sucht derzeit nach einem 80-jährigen Mann aus Beverungen-Wehrden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Senior wurde zuletzt am Dienstag, 18. November, gegen 17 Uhr in der Paradiesstraße fußläufig gesehen. Die aktuelle Bekleidung ist unbekannt. Der Mann ist etwa 170cm lang, schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar: https://polizei.nrw/fahndung/187408

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Höxter telefonisch unter 05271/962-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell