POL-HX: Vermisster Senior wird gesucht - Polizei bitte um Hinweise

Beverungen (ots)

Die Polizei Höxter sucht derzeit nach einem 80-jährigen Mann aus Beverungen-Wehrden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Senior wurde zuletzt am Dienstag, 18. November, gegen 17 Uhr in der Paradiesstraße fußläufig gesehen. Die aktuelle Bekleidung ist unbekannt. Der Mann ist etwa 170cm lang, schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar: https://polizei.nrw/fahndung/187408

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Höxter telefonisch unter 05271/962-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

