POL-HX: 25-Jährige nach Alleinunfall leicht verletzt

POL-HX: 25-Jährige nach Alleinunfall leicht verletzt
Beverungen (ots)

Am Montagmorgen, 24. November, gegen 7.10 Uhr, kam es auf der Lauenförder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Lauenförde verlor in Richtung Würgassen unterwegs auf winterglatter Fahrbahn in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihren Renault Clio. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst barg den Pkw. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass winterglatte Straßen besondere Vorsicht erfordern und empfiehlt angepasste Geschwindigkeit und vorausschauendes Fahren./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

