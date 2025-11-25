Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 25-Jährige nach Alleinunfall leicht verletzt

Beverungen (ots)

Am Montagmorgen, 24. November, gegen 7.10 Uhr, kam es auf der Lauenförder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Lauenförde verlor in Richtung Würgassen unterwegs auf winterglatter Fahrbahn in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihren Renault Clio. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst barg den Pkw. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass winterglatte Straßen besondere Vorsicht erfordern und empfiehlt angepasste Geschwindigkeit und vorausschauendes Fahren./rek

