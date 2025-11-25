PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Snack-Automaten aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22. auf den 23. November, haben bislang unbekannte Täter einen Snack-Automaten an der Scherfeder Straße in Warburg-Rimbeck aufgebrochen. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittler der Polizei Höxter haben Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

