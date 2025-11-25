POL-HX: Snack-Automaten aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen
Warburg (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22. auf den 23. November, haben bislang unbekannte Täter einen Snack-Automaten an der Scherfeder Straße in Warburg-Rimbeck aufgebrochen. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittler der Polizei Höxter haben Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek
