Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Brakel (ots)

Am 22.11.2025, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der K18 bei Brakel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Höxter beabsichtigte mit seinem VW T-Roc einen langsameren VW Polo zu überholen. Der Polo wurde von einer 36-jährigen Fahrzeugführern aus Brakel gefahren. Diese beabsichtigte, nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Unmittelbar nach dem Beginn des Abbiegevorganges kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In dem VW T-Roc befanden sich drei Personen. Eine 67-jährige Mitfahrerin aus Höxter wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

