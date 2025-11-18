Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 83-Jähriger bei Unfall auf der L755 schwer verletzt

Nieheim (ots)

Am Montag, 17. November, kam es gegen 17.45 Uhr auf der L755 bei Langeland zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 83- jähriger Mann verletzt wurde.

Der Fahrer eines VW Tiguan war von Altenbeken kommend in Richtung Langeland unterwegs und kam aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben und blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Der 83-Jährige aus dem Stadtgebiet Nieheim erlitt schwere Verletzungen und wurde nach erster Behandlung vor Ort zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Paderborn gebracht. /mfo

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell