Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 83-Jähriger bei Unfall auf der L755 schwer verletzt

  • Bild-Infos
  • Download

Nieheim (ots)

Am Montag, 17. November, kam es gegen 17.45 Uhr auf der L755 bei Langeland zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 83- jähriger Mann verletzt wurde.

Der Fahrer eines VW Tiguan war von Altenbeken kommend in Richtung Langeland unterwegs und kam aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben und blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Der 83-Jährige aus dem Stadtgebiet Nieheim erlitt schwere Verletzungen und wurde nach erster Behandlung vor Ort zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Paderborn gebracht. /mfo

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

