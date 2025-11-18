Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frontalzusammenstoß an der Autobahnauffahrt

Warburg (ots)

Am Montagmorgen, 17. November, kam es bei Warburg-Germete an der Autobahnauffahrt zur A 44 zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 25-jährige Polo-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, an zwei Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die Polo-Fahrerin gegen 8 Uhr von der L837 aus Richtung Welda kommend auf die A 44 in Richtung Kassel abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden schwarzen Polo. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wodurch der 30-jährige Fahrer des schwarzen Polo leicht verletzt wurde.

Der Polo wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen wartenden VW Caddy geschleudert, der an einem Stoppschild des Auffahrtsarms stand. Der 45-jährige Fahrer des VW Caddy blieb unverletzt, ebenso wie die Fahrerin des blauen Polo.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Der Bereich musste zeitweise gesperrt werden, um die Unfallaufnahme durchzuführen und zwei der beschädigten Pkw abzuschleppen. /mfo

