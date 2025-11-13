PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sekundenschlaf unter Alkoholeinfluss - 53-Jähriger prallt gegen Leitplanke

Beverungen (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Rheinland-Pfalz ist am Mittwochabend, 12. November, auf der Bundesstraße 83 zwischen Höxter und Beverungen schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke prallte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Sharan in Richtung Beverungen unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr er weiter geradeaus und kollidierte frontal mit einer Leitplanke. Ein entgegenkommender Pkw musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach ersten Aussagen dürfte der 53-Jährige während der Fahrt eingeschlafen sein. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten zudem deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. An Fahrzeug und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:59

    POL-HX: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Eine Person leicht verletzt

    Warburg (ots) - Am Mittwoch, 12. November, kam es gegen 5.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am "Seichenbrunnen" in Warburg. Ein 19-jähriger Warburger befuhr mit einem Audi die Straße "Seichenbrunnen" und fuhr in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen VW Golf, der von einem 26-jährigen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:39

    POL-HX: Mehrere hundert Meter Kupferkabel in Bad Driburg entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Bad Driburg (ots) - Unbekannte Täter haben in Bad Driburg mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 7. November, 14 Uhr, und Montag, 10. November, 8 Uhr. Die Kupferkabel waren in der Straße "Im Wenningsen" gelagert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Wie die Täter das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren