Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sekundenschlaf unter Alkoholeinfluss - 53-Jähriger prallt gegen Leitplanke

Beverungen (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Rheinland-Pfalz ist am Mittwochabend, 12. November, auf der Bundesstraße 83 zwischen Höxter und Beverungen schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke prallte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Sharan in Richtung Beverungen unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr er weiter geradeaus und kollidierte frontal mit einer Leitplanke. Ein entgegenkommender Pkw musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach ersten Aussagen dürfte der 53-Jährige während der Fahrt eingeschlafen sein. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten zudem deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. An Fahrzeug und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen./rek

