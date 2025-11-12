Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Eine Person leicht verletzt

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 12. November, kam es gegen 5.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am "Seichenbrunnen" in Warburg.

Ein 19-jähriger Warburger befuhr mit einem Audi die Straße "Seichenbrunnen" und fuhr in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen VW Golf, der von einem 26-jährigen Warburger gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt./rek

