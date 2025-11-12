POL-HX: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Eine Person leicht verletzt
Warburg (ots)
Am Mittwoch, 12. November, kam es gegen 5.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am "Seichenbrunnen" in Warburg.
Ein 19-jähriger Warburger befuhr mit einem Audi die Straße "Seichenbrunnen" und fuhr in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen VW Golf, der von einem 26-jährigen Warburger gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt./rek
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell