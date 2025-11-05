PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand eines Holzschuppens in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Dienstagabend kam es in einer Kleingartenanlage im Schweriner Stadtteil Neumühle zum Brand eines Holzschuppens. Das Gartenhaus brannte dabei vollständig nieder. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte gegen 20:30 Uhr den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Parzellen verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 5.000EUR geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer durch einen sogenannten Bienenstock-Smoker ausgelöst worden sein, der zuvor in dem Schuppen abgestellt wurde. Die Kriminalpolizei prüft derzeit weitere mögliche Brandursachen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, nach der Nutzung von Grills, Feuerkörben oder Geräten zur Rauchentwicklung stets zu überprüfen, ob Glutreste oder Metallteile noch heiß sind, bevor sie in geschlossene Räume oder auf brennbares Material gestellt werden. Bereits geringe Hitze kann ausreichen, um einen Brand auszulösen.

