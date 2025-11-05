Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Vollbrand einer Dachgeschosswohnung in Kröpelin

Kröpelin (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich am Morgen des 05.11.2025 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kröpeliner Lindenstraße im Landkreis Rostock ereignete.

Laut vorliegenden Angaben sei die Polizei gegen 08:30 Uhr über den Sachverhalt informiert worden. Die obere Wohnung des Mehrfamilienhauses sei in Folge des Feuers komplett ausgebrannt und daher nicht bewohnbar. Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor. Um die Umstände des Brandentstehung zu erhellen ist der Einsatz des Kriminaldauerdienstes avisiert. Inwieweit darüber hinaus ein Brandursachermittler eingesetzt wird ist derzeit unklar. Aufgrund des sofortigen Einsatzes der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Kröpelin, Bad Doberan, Reddelich und Steffenshagen sei ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude und Wohnungen verhindert worden. Dennoch muss das Gebäude durch einen Sachverständigen bezüglich dessen Statik überprüft werden, bevor es durch die Nutzer der restlichen Wohneinheiten wieder betreten werden darf. Die vom Brand betroffene Wohnung brannte vollständig aus und wurde durch die Einsatzkräfte in Folge des Brandgeschehens als unbewohnbar eingestuft.

Im Zuge des Löscheinsatzes musste die Lindenstraße voll gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist glücklicherweise niemand verletzt worden.

Angaben zum entstandenen Sachschaden sind aufgrund der noch andauernden Erkenntnisgewinnung aktuell nicht abschließend möglich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich hierbei um mindestens 100.000 Euro handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell