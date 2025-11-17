Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall an der B64 endet mit Totalschaden

Brakel (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 16. November, ereignete sich auf der B64 in Fahrtrichtung Brakel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Die 22-jährige Fahrerin fuhr auf der B 64 in Fahrtrichtung Brakel und kam gegen 3:45 Uhr in dem Bereich zwischen Istrup und Riesel nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Ford Fiesta Pkw geriet zunächst auf die Bankette, fuhr neben der Leitplanke noch einige Meter weiter über den Grünstreifen und stürzte anschließend nach rechts eine Böschung hinunter. Dort verläuft die B64 über eine Brücke über die darunter liegende K50. Der Wagen blieb dicht neben der Kreisstraße auf der Seite in der Böschung liegen.

Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich um die Fahrerin, die anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Ford Fiesta entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 7.500 Euro, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. /mfo

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell