PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall an der B64 endet mit Totalschaden

Brakel (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 16. November, ereignete sich auf der B64 in Fahrtrichtung Brakel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Die 22-jährige Fahrerin fuhr auf der B 64 in Fahrtrichtung Brakel und kam gegen 3:45 Uhr in dem Bereich zwischen Istrup und Riesel nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Ford Fiesta Pkw geriet zunächst auf die Bankette, fuhr neben der Leitplanke noch einige Meter weiter über den Grünstreifen und stürzte anschließend nach rechts eine Böschung hinunter. Dort verläuft die B64 über eine Brücke über die darunter liegende K50. Der Wagen blieb dicht neben der Kreisstraße auf der Seite in der Böschung liegen.

Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich um die Fahrerin, die anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Ford Fiesta entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 7.500 Euro, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. /mfo

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:38

    POL-HX: Zwei Fahrzeuge überfahren auf der Fahrbahn liegenden Auspuff - Polizei sucht Besitzer

    Steinheim (ots) - Am Sonntagabend, gegen 20.55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 252 zwischen Blomberg und Steinheim, kurz vor dem Kreisverkehr bei Steinheim, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Zwei Pkw, die hintereinander von Blomberg in Richtung Steinheim unterwegs waren, überfuhren einen Auspuff, der auf der Fahrbahn lag. Beide Fahrzeuge wurden dabei ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:20

    POL-HX: Sekundenschlaf unter Alkoholeinfluss - 53-Jähriger prallt gegen Leitplanke

    Beverungen (ots) - Ein 53-jähriger Autofahrer aus Rheinland-Pfalz ist am Mittwochabend, 12. November, auf der Bundesstraße 83 zwischen Höxter und Beverungen schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke prallte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Sharan in Richtung Beverungen unterwegs. In einer ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:59

    POL-HX: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Eine Person leicht verletzt

    Warburg (ots) - Am Mittwoch, 12. November, kam es gegen 5.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am "Seichenbrunnen" in Warburg. Ein 19-jähriger Warburger befuhr mit einem Audi die Straße "Seichenbrunnen" und fuhr in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen VW Golf, der von einem 26-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren