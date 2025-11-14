Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Elmshorn (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße. Die Täter wurden vom Eigentümer überrascht, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Nach ersten Ermittlungen brachen die unbekannten Täter zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr vermutlich gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Als der Eigentümer gegen 17:50 Uhr zurückkehrte, flüchteten die Einbrecher in Richtung Florapromenade.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um drei Männer im Alter von etwa 20 bis 40 Jahren mit muskulöser Statur. Zwei der Täter trugen dunkle Oberbekleidung und eine helle Hose, während der dritte Verdächtige eine dunkle Mütze, eine helle Jacke und eine helle Hose trug.

Während des Einbruchs wurde unter anderem eine Armbanduhr entwendet.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Königsberger Straße oder Florapromenade zur Tatzeit beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101 202-0 entgegengenommen. Alternativ können sachdienliche Informationen auch per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell