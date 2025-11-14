Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Kriminalpolizei ermittelt zu Betäubungsmittelverstößen und vollstreckt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse

Pinneberg (ots)

Die Kriminalinspektion Pinneberg und die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermitteln seit Frühjahr 2025 in einem intensiv geführten Verfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Rahmen der aufwändigen Ermittlungen konnten Verdachtsmomente gegen insgesamt sechs Personen und während der laufenden Einsatzmaßnahmen gegen eine weitere Person begründet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ ein Richter beim Amtsgericht Itzehoe insgesamt 17 Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der Beschuldigten und für weitere Objekte, die für das Ermittlungsverfahren von Bedeutung sind.

Am frühen Donnerstagmorgen (13.11.2025) vollzog die Polizei unter Führung der Kriminalinspektion Pinneberg mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften der Landespolizeien Hamburg und Schleswig-Holstein die erlassenen Beschlüsse im Stadtgebiet Pinneberg und bei jeweils einer Wohnanschrift in Elmshorn und Hamburg.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten nicht geringe Mengen an Kokain und Cannabis sowie Verstöße nach dem Waffengesetz, Fund eines Einhandmessers und einer Machete, festgestellt werden. Zudem wurden verschreibungspflichtige Arzneimittel aufgefunden. Darüber hinaus konnten weitere Erkenntnisse für das laufende Ermittlungsverfahren gewonnen und Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt werden.

Bei den beschuldigten Personen handelt es sich um sechs Männer und eine Frau in einem Alter von 26 bis 58 Jahren mit albanischen, deutschen und türkischen Staatsbürgerschaften. Die Polizei sprach bei einer Beschuldigten und einem Beschuldigten eine vorläufige Festnahme aus. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe prüft gegenwärtig mögliche Haftvoraussetzungen. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Die weiteren Personen wurden nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die genannten Personen müssen sich im weiteren Verfahren wegen möglichen Besitzes und illegalen Handelns mit Betäubungs- bzw. Arzneimitteln sowie wegen einzelner Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell