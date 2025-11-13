Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs in ein Einfamilienhaus

Pinneberg (ots)

Am 12.11.2025 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße Rehmen gekommen. Die Tatbegehung wurde abgebrochen. Stehlgut wurde nicht erlangt.

Zur Einsatzzeit versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen. Hierbei entstand lediglich Sachschaden. Ins Innere des Hauses schafften es der oder die Täter nicht.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Zeugen, die ungewöhnliche Feststellungen in Tatzeit-/Tatortnähe gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell